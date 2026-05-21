La confesión de Afra Blanco tras la imputación de Zapatero: "El auto me siembra muchas dudas, no hay pruebas"

La sindicalista Afra Blanco recuerda que "ser investigado no es ser culpable" y que, efectivamente, "José Luis Rodríguez Zapatero va a tener que dar muchísimas explicaciones, pero también todas esas acusaciones que tiene sobre la mesa, tienen que ser probadas", añade Blanco.

Ahora bien, Blanco confiesa que el auto le siembra muchas dudas, porque "en una fase tan inicial que de repente se sitúe a Zapatero como líder de la trama, me llama como poco la atención".

Del este modo, y según explica la periodista Beatriz Parera, hay que tener en cuenta que lo que el juez describe es una red de tráfico, entonces ¿quién es la persona ahí con capacidad de influir? Al final, el único, el que tiene el poder, la llave para presionar al resto sería Zapatero" y añade que "todavía no hemos visto ni la cuarta parte de lo que había en esa instrucción, que es una instrucción de dos años. Y ni mucho menos esto es el final, es el principio (...) Es posible que dentro de tres meses de repente se le ponga en otro nivel, pero desde luego ahora lo que el juez considera es que es el líder".

Igualmente, según Blanco, "con todo el respeto del mundo hacia la actuación", aclara, "me llama especial la atención que, por ejemplo, se infiera que él es el responsable por haber comido con alguien de la creación de una empresa.... Hay cuestiones que me infieren a mí muchas dudas y sospechas, como creo que a todos".

Pero, no obstante, "a medida que se vaya avanzando lo veremos", destaca la sindicalista insistiendo en que, de momento, "a estas alturas no bajo del cuadro de honor al presidente que fue José Luis Rodríguez Zapatero", aunque "si avanzamos y las cosas cambian, evidentemente se tendrá que hacer", aclara y concluye.

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