La desigualdad entre clases en España ha centrado el tema de debate de laSexta Xplica. Los salarios no alcanzan para poder ahorrar y Afra Blanco ha apuntado que en el país "no hay un trabajador rico".

La sindicalista ha señalado que se trabaja más y por más altos sueldos que años anteriores, pero que eso no implica que sea suficiente: "Hoy oportunidades se están generando en cuanto a que hay más jóvenes trabajando que en los que hemos podido ver en 2009, 2010 y 2011. Sabemos también que los márgenes de beneficios empresariales han aumentado. Ahora bien, el problema de los salarios es de suficiencia".

"¿Los salarios dan para poder vivir y emanciparnos? No. ¿Dónde está la diferencia entre un salario u otro? En tener una vivienda o no, ahí está la gran diferencia", señala Blanco.

Afra Balnco apunta a la vivienda como el principal motivo por el que un trabajador no puede ahorrar: "Hablemos de sueldos. Un sueldo medio no significa ser rico. No hay ningún trabajador rico en este país. ¿Tenemos trabajadores que pueden ir un poco más holgados? Dependen de si tienen una vivienda o no".