Ramoncín, muy crítico con Feijóo: "No ha hecho ni una propuesta ni ha explicado qué va a hacer si es presidente; solo habla en contra del PSOE"

"Yo no le oigo nunca hablar de lo que pasa realmente, de qué va a pasar con la pobreza infantil, qué ocurre con las personas mayores, qué está pasando en las calles, y cómo vamos a recuperar el sistema nacional de salud", ha expresado el artista.

Ramoncín ha defendido en laSexta Xplica que una moción de censura "es una acción perfectamente democrática", por lo que ha expresado que si Feijóo "quiere hacer una moción de censura, que la haga, y que se suba ahí y cuente de una vez por todas qué es lo que va a hacer".

Así, el artista ha destacado que "el problema que tenemos con Feijóo es que solo habla en contra del PSOE, del presidente", pero él nunca le escucha "hablar de lo que pasa realmente, de qué va a pasar con la pobreza infantil, qué ocurre con las personas mayores, qué está pasando en las calles, cómo vamos a recuperar el sistema nacional de salud, que era de los mejores del mundo y cada vez es peor". "Que se suba ahí y que diga qué plan tiene, porque no te puedes subir ahí a decir 'Qué malo eres, todos son unos golfos, y entonces ponme a mí, quítate tú, para ponerme yo'. Es absurdo", ha subrayado Ramoncín.

Por otro lado, el artista ha señalado que "solo va a poder gobernar con Vox". "El Partido Popular, para que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno, solo va a poderlo hacer con Vox, y Vox lo tiene claro y sabe cuáles son sus líneas, cómo ve el mundo y cómo ve este país. Y el señor Feijóo tiene que tener clarísimamente que si no cede a todo aquello que le va a pedir Vox, va a pasar un 'vía crucis'", ha augurado.

En este punto, se ha dirigido al líder del PP: "Di cuál es tu programa de Gobierno, y trata de convencer a la gente y, sobre todo, a los ciudadanos, que le oigamos contar algo que no sea 'corruptos, delincuentes y golfos'". "Eso ya lo sabemos todos, pero dígame usted qué es lo que va a hacer y cómo va a conseguir hacerlo con Vox al lado", ha reclamado Ramoncín, tras lo que ha concluido su intervención criticando que "hay un señor en la oposición al Gobierno que no ha hecho ni una sola propuesta, ni ha explicado de ninguna manera qué va a hacer si llega a ser presidente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.