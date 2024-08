A raíz de que el ultraderechista Le Senne arrancara y destrozara una foto de tres mujeres (Aurora Picornell y les Roges del Molinar) víctimas de la represión franquista y echara del pleno del Parlament Balear a las dos diputadas socialistas que la mostraban; los colaboradores de laSexta Xplica reflexionaron sobre lo ocurrido. "Él y su proyecto político (Vox) se sienten parte de quienes asesinaron a Aurora Picornell", defendía Monrosi, quien no considera que las disculpas de Le Senne fueran un perdón sincero. "Él no cree que tenga que hacerlo", opina.

"Hay un franquismo institucional reivindicado por la ultraderecha de este país", afirma el colaborador, ya que "reivindican ese régimen". "Yo estaba en el Congreso el día que Abascal dijo que el Sanchismo es un régimen peor que el Franquismo. A mí esto me apena", dice. Ante lo que el periodista Chapu Apaolanza responde: "¿Eso significa que el Franquismo era bueno?".

Una pregunta que indigna a su interlocutor, quien no duda en decir: "Me parece que no hace falta seguir estirando el hilo de esa reflexión, Chapu. Un régimen dictatorial como el de Franco compararlo con el de Sánchez, no es tolerable desde el punto de vista democrático", se muestra tajante.

"Me parece preocupante que entre todos los que nos consideramos demócratas no seamos capaces de condenar ciertas ideas, porque condenar la ultraderecha es defendernos a nosotros mismos. Es defender las normas frente al caos. Es defender la democracia frente al fascismo, y en eso ninguno deberíamos ser moderados", concluye su intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia.