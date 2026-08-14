Gabriel Rufián, sobre que llamen especulador a Ferrán Torres tras el Mundial: "A la izquierda a veces nos falta el don de la oportunidad"

¿Se puede ser independentista y celebrar el mundial de España 2026? Así responde Gabriel Rufián a José Yélamo en este vídeo de laSexta Xplica: "Se puede serlo e ir con una selección que juega de la hostia".

Gabriel Rufián charla en este vídeo de laSexta Xplica con José Yélamo sobre el Mundial de Fútbol que ha ganado España. ¿Lo celebró el Mundial de España?", pregunta el presentador al político de ERC, que afirma tajante: "Por supuesto. Yo, con la selección. Una selección llena de catalanes y vascos, con Borja Iglesias...".

"Por decir que iba con España le han dado", recuerda el periodista, que reflexiona en el vídeo: "Claro, se pronuncia usted a favor de España, va Joan Laporta allí a la concentración... Es raro esto, ¿no? ¿O se puede ser independentista e ir con España?".

"Se puede ser independentista, republicano, federal o confederalista e ir con una selección que juega de la hostia y que está llena de gente joven con virtudes como el esfuerzo y la resistencia. Me parece normal", asegura Rufián, que confiesa que cantó todos los goles del Mundial, incluido el de Ferran, al que algunos han criticado tras el mundial tras salir a la luz las propiedades que tenía.

Y es que Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, tildó al futbolista de especulador. "A Ibáñez le adoro, pero creo que a la izquierda a veces nos falta el don de la oportunidad", asegura Rufián, que destaca que "hay momentos para todo" e insiste en que adora al político de Compromís: "No quiero que se titule como una crítica, pero al final estamos echando la bronca todo el día y somos un rollo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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