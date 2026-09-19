Baltasar Garzón, tras las declaraciones de Ayuso sobre el ático: "Está muy nerviosa; en este caso ha habido una opacidad muy grande"

El exjuez ha expresado que "se nota" que el asunto del ático "incomoda sobremanera" a Ayuso, a lo que ha añadido: "A los que nos incomoda todavía más es a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y de España, porque lo que tendría que hacer es dar explicaciones".

Baltasar Garzón ha reaccionado en laSexta Xplica a las últimas declaraciones de Ayuso sobre el ático, calificándolas de "sumamente inadecuadas". "Se aprecia que está muy nerviosa y que le incomoda sobremanera este tema, pero es que a los que nos incomoda todavía más es a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid y de España, porque lo que tendría que hacer es sencillamente dar explicaciones", ha expresado el exmagistrado.

En este sentido, Garzón ha defendido que "la administración pública se debe regir por la transparencia, por la rendición de cuentas", algo que considera que "no es tan difícil". "En este caso del ático ha habido una opacidad muy grande, una especie de defensa del fuerte", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que "cuando se le pregunta a un responsable político, lo que tiene que hacer es responder".

Así, el exjurista ha manifestado que "las mentiras tienen las patas muy cortas" y que "antes o después se va a desvelar" la verdad. "Y, mientras tanto, ha habido un deterioro de la institución, de la propia Presidencia de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la política en general, que se rige por la transparencia o debe regirse por la transparencia y la rendición de cuentas", ha aseverado, criticando las "excusas, ataques, mentiras y descalificaciones" que ha habido en este asunto.

"Si hubo una decisión política de adquirir un inmueble para una finalidad, tal como parece que ya aparece en el dossier facilitado recientemente, pues eso hay que decirlo. Y luego viene la explicación y, en su caso, la responsabilidad política", ha concluido.

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