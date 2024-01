"¿Está más cerca García-Page del PP que del PSOE?", ha preguntado de forma directa José Yélamo a José Luis Ábalos, a lo que este ha respondido que "no", y ha señalado que al presidente de Castilla-La Mancha "el tema catalán parece que le perturba, pero no es algo de ahora, sino que viene de años".

Así, Ábalos ha defendido que "hay veces que lo que hace tu partido te puede parecer mal, pero uno tiene que pensar ahí en que está comprometido con él". "Si no te apetece o no te sale, no es necesario decir nada, pero la cuestión es la responsabilidad de tus actos, y que estos no favorezcan al adversario", ha manifestado el socialista, quien ha asegurado que siempre ha tenido "buena relación" con García-Page.

Además, el diputado del PSOE en el Congreso y exministro de Transportes ha recordado que "fue bastante agresiva la campaña que sufrió García-Page por parte del PP". "Por eso, no acabo de entender esto. En ese momento, se rebasaron límites que son inaceptables en lo personal, cuestiones que nada tienen que ver con la política", ha destacado, al tiempo que ha calificado lo que ocurrió como "intolerable, muy duro y desagradable". "Por eso, no acabo de entender este juego", ha expresado Ábalos.