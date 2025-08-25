Afra Blanco pide no tomar a la gente por imbécil: "Saben perfectamente de quién son las competencias en materia de prevención y extinción de incendios"

"Y esas competencias son de las comunidades autónomas", afirma en Al Rojo Vivo la sindicalista Afra Blanco. En este vídeo, todos los detalles.

"No tomemos por imbéciles a los ciudadanos porque ellos saben perfectamente de quiénes son las competencias en materia de prevención y extinción [de incendios] y esas competencias son de las comunidades autónomas", afirma en Al Rojo Vivo la sindicalista Afra Blanco.

"Y así lo dicta nuestra Constitución en el artículo 148, el Real Decreto 15/2022 y en los estatutos de las autonomías", sostiene Blanco, porque "no decir esto es participar de la desinformación que ciertas comunidades han querido generar".

Igualmente, señala Blanco estar muy de acuerdo con "el hecho de que hay que actuar en materia de prevención y hablar de los bomberos forestales, que, además, en Castilla y León solo un 20% pertenecen a la Junta". En el vídeo podemos ver completa su intervención.