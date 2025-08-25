Ahora

Análisis

Afra Blanco pide no tomar a la gente por imbécil: "Saben perfectamente de quién son las competencias en materia de prevención y extinción de incendios"

"Y esas competencias son de las comunidades autónomas", afirma en Al Rojo Vivo la sindicalista Afra Blanco. En este vídeo, todos los detalles.

Afra Blanco

"No tomemos por imbéciles a los ciudadanos porque ellos saben perfectamente de quiénes son las competencias en materia de prevención y extinción [de incendios] y esas competencias son de las comunidades autónomas", afirma en Al Rojo Vivo la sindicalista Afra Blanco.

"Y así lo dicta nuestra Constitución en el artículo 148, el Real Decreto 15/2022 y en los estatutos de las autonomías", sostiene Blanco, porque "no decir esto es participar de la desinformación que ciertas comunidades han querido generar".

Igualmente, señala Blanco estar muy de acuerdo con "el hecho de que hay que actuar en materia de prevención y hablar de los bomberos forestales, que, además, en Castilla y León solo un 20% pertenecen a la Junta". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La situación mejora lentamente, pero el riesgo de nuevos fuegos se mantiene muy alto
  2. Israel mata al menos a 19 personas, entre ellas cuatro periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza
  3. EEUU y la Unión Europea arropan a una Ucrania "libre y democrática" en su Día de la Independencia
  4. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. Un brote de salmonela deja más de un centenar de intoxicados en un hotel de La Manga (Murcia)
  6. "Corregid el mapa", la campaña para sustituir el sistema Mercator que resta tamaño a África