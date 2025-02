La vivienda, el principal factor de desigualdad: "El alquiler es una transferencia sistemática de rentas de pobres a ricos"

Gary Stevenson nació en un barrio muy humilde de Londres y precisamente esa conciencia de clase fue lo que le hizo rico, porque cuando el resto de traders de su banco apostaba a que la crisis económica de 2008 ya había acabado y que todos empezarían a gastar más, él veía cómo su novia sufría para pagar la calefacción.

"Todos decían lo mismo: 'No gastamos más dinero, porque no tenemos dinero, básicamente'", comenta en el vídeo sobre estas líneas. Estrecheces que, años después, sigue viendo agravadas por un problema de la vivienda con la que no se ha dejado de especular. "La gente con trabajos como mi padre no puede pagar el alquiler hoy en día, no pueden permitirse una familia y la cosa va a peor", afirma.

Para Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y Llogaters de Barcelona, "la vivienda es ahora mismo el principal factor de desigualdad y de empobrecimiento", pues señala que "cuando a los hogares con menos recursos les entra a nómina, se les va la mitad o el 60% de su sueldo a pagarle dinero a alguien que, sin trabajar, tiene muchísimo más dinero que ellos". Por ello, considera que "el alquiler es una transferencia sistemática de rentas de pobres a ricos".

"Los ricos absorben la riqueza de la clase media y el mayor problema de esto es que se acelera porque cuanto más ricos son ellos y más pobre eres tú, más alquiler pagas", añade Gary.