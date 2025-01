Gary Stevenson desvela el secreto para hacerse rico en la sociedad actual: "Tener un padre rico, funciona siempre"

Gary Stevenson explica cómo pasó de vivir en un barrio humilde a estudiar en la elitista London School of Economics, donde, asegura, "la gente rica cree que los pobres somos estúpidos", y reflexiona sobre el llamado 'ascensor social'.

¿Cómo alguien de un entorno humilde como Gary Stevenson consigue estudiar en uno de los centros más selectos del mundo? El propio especulador reconvertido en activista contra la desigualdad explica cómo accedió a la London School of Economics, plagado de hijos de familias ricas, entre ellas la de Gadafi.

Gary, que había sido expulsado en su colegio por vender cannabis, había conseguido una beca gracias a su destreza con las matemáticas, "un don natural", lo llama en el vídeo sobre estas líneas.

Durante el primer curso, a Gary no se le acercaba nadie hasta que empezó a sacar notas brillantes y dejaron de tratarle como un apestado: "Me di cuenta por primera vez de que la gente rica cree que los pobres somos estúpidos, y ellos no esperaban que yo lo hiciera bien", afirma.

"Es una especie de historia que tienen que contarse a sí mismos para creer que la vida que viven está bien y que el mundo en el que viven es básicamente justo", reflexiona.

Esa habilidad con los números le acaba consiguiendo un ascenso social en la City de Londres, donde llega a convertirse en uno de los traders más rentables. Sin embargo, si le preguntamos cuál es el secreto para hacerse rico, afirma que "sólo hay una manera en la sociedad de hoy: tener un padre rico, funciona siempre".