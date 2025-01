Gary Stevenson, el millonario de origen humilde que al llegar a la cima decidió cambiar de bando

A Gary Stevenson se le conoce por ser un San Pablo, una especie de predicador contra la desigualdad. El británico tenía una vida millonaria de éxito absoluto pero que se cayó del caballo y, una vez en la cima, decidió cambiar de bando.

Stevenson era un joven 'trader' bancario, un operador financiero que amasó una fortuna con apenas 30 años. Sin ir más lejos, en su mejor temporada ganó para su banco 35 millones de libras, y fue justo ahí cuando dijo "basta".

El 'trader' no quiso seguir participando del juego de la especulación, que para él perpetuaba la desigualdad: que unos pocos tengan mucho y unos muchos tengan poco.

Y es que precisamente la clave en su éxito había sido su origen humilde. Porque en 2008, mientras todos sus compañeros apostaban que la crisis ya se había acabado, él ganaba dinero al contrario, apostando a que las cosas seguirían mal durante un tiempo. Se fijaba en su novia, en sus amigos, en su familia y a todos les costaba pagar las facturas y llegar a fin de mes.

"Mi novia no era de origen rico, mis amigos no eran de origen rico, mi familia no era de origen rico. Todos decían lo mismo: "no gastamos más dinero porque no tenemos más dinero", asegura Stevenson en una entrevista en laSexta Columna que se podrá ver este viernes 31 de enero.

En su caso, sí llegó al éxito desde un origen humilde, lo que podría ser un ejemplo perfecto de que el ascensor social funciona, aunque esto fue un espejismo. Porque de beca en beca, Gary entró en la prestigiosísima 'London School of Economics'.

Ahí se encontró a los hijos y las hijas de la clase dirigente, élite internacional que había entrado siendo ya élite internacional. Compañeros que le despreciaron por sus orígenes y que solo se acercaron a él cuando comenzó a destacar en sus notas.

Pero, ¿qué lección guarda de entonces Gary Stevenson? El 'trader' cuenta a laSexta Columna que para triunfar en la vida solo hace falta una clave: "Solo hay un camino realmente fiable para hacerse rico en la sociedad actual: ten un padre rico, funciona siempre".