Victoria Sánchez-Bravo, hermana de uno de los fusilados: "La injusticia que se cometió con él no se olvida"

José Luis Sánchez-Bravo fue uno de los últimos fusilados en septiembre de 1975. El joven gallego formaba parte del FRAP y fue acusado de atentar contra la vida de un Guardia Civil.

El dictador Francisco Franco decidía, tan solo dos meses antes de fallecer, condenar a 11 miembros de ETA y el FRAP. "Dieron la imagen de un moribundo que, en el lecho de muerte, se venga fusilando", expone Román Orozco, periodista de 'Cambio 16' en 1975. De todos ellos, finalmente, seis fueron indultados y cinco fueron fusilados. Uno de los fusilados fue José Luis Sánchez-Bravo

"Aquí él tenía 18 y yo 19 años, ves qué cara de buena persona", cuenta Victoria Sánchez-Bravo, hermana de José Luis. "La injusticia que se cometió con él, eso no se olvida, lo llevas intrínseco en tu alma", reflexiona Victoria.

Victoria recuerda que José Luis era su hermano preferido. "Era el preferido de mi madre y mi preferido". Como cuenta, era una persona "muy buena y sensible, con una conciencia". Su padre falleció en 1965 y su hermano estudiaba y trabajaba vendiendo libros. También, como explica, ayudaba en casa para que su madre no lo tuviera que hacer todo. "No era normal en esa época", indica.

Su madre no sabía que José Luis había entrado en política y lo descubrió de la peor manera. "Tras una manifestación, fueron a casa a buscarlo para detenerlo y, entonces, se tuvo que escapar", recuerda Victoria. La policía fue hasta su casa para registrar su habitación. "Mi madre estaba anonadada", explica, "ella no tenía ni idea".

