Juan Fernández Miranda: "Cuando veo a jóvenes cantando el 'cara al sol' me dan ganas de llorar. No han comprendido nada"

Juan Fernández-Miranda reflexiona sobre cómo ha avanzado España desde la Transición actual y afirma que entre los jóvenes hay "un desconocimiento absoluto de lo que cuesta llegar a la libertad y lo fácil que es destruir lo que tantos años ha costado construir".

Mientras el rey Juan Carlos reivindica su papel en la Transición y asegura que él fue quien trajo la democracia a España, la historia dice que en los primeros años tras la muerte de Franco hubo muchos muertos.

También muchas huelgas ilegales, pues el derecho a huelga se legalizó dos años después de morir el dictador, cuestiones que no caben en su libro.

"La huelga era un delito de sedición", recuerda en el vídeo sobre estas líneas el histórico líder sindical y cofundador de CCOO Nicolás Sartorius, encarcelado por el franquismo.

A propósito de esto, el periodista Juan Fernández-Miranda hace una reflexión y asegura que "cuando veo jóvenes cantando el 'cara al sol', me dan ganas de llorar porque veo que no han comprendido nada".

"Es un desconocimiento absoluto de lo que cuesta llegar a la libertad, de lo afortunados que somos los que hemos vivido entre regímenes democráticos y lo fácil que es destruir lo que tantos años ha costado construir y eso es terrible", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'La Transición: ¿Realmente, Juan Carlos?' en atresplayer.