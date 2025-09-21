La Universidad de Barcelona, pionera en suspender lazos con Israel: "No podemos vivir al margen de los debates de la sociedad"

Raúl Ramos, vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Barcelona, explica en este vídeo cómo la institución ha suspendido su colaboración con la Universidad de Tel Aviv, así como con empresas vinculadas con Israel.

La Universidad de Barcelona y la Universidad de Tel Aviv eran dos instituciones unidas por el conocimiento que ahora la guerra ha volado por los aires.

En el vídeo sobre estas líneas, Raúl Ramos, vicerrector de Internacionalización de esta universidad, explica que han decidido cancelar esta colaboración porque la universidad "no puede ser una institución que viva al margen de los debates que se están produciendo en el conjunto de la sociedad".

Sin embargo, Ramos apunta que esta decisión no es tanto romper relaciones, como dejarlas en suspenso de cara a "tender puentes en el caso en que la situación vaya cambiando".

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid no permite banderas de Palestina en los colegios, universidades como la de Raúl han sido las primeras instituciones en actuar, suspendiendo convenios con empresas vinculadas con Israel.

Sobre esto, el vicerrector señala que han tomado como referencia un informe elaborado por una "ONG de reconocido prestigio" sobre empresas claramente colaboradoras con Israel.

