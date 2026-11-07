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Entrevista en laSexta Columna

Bally Bagayoko, el alcalde que se puso entre la policía y los manifestantes: "La gen Z no está de acuerdo con la sociedad que propone Francia y hay que entenderlo"

laSexta Columna habla con Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, que ha acaparado titulares tras defender a los manifestantes frente a la policía: "Se encontraban esencialmente en postura pacífica".

laSexta Columna habla con Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, que ha acaparado titulares tras defender a los manifestantes frente a la policía: "Se encontraban esencialmente en postura pacífica".

La generación Z al frente de las protestas es también la primera en recibir a la policía cuando carga. Sin embargo, es un hombre, ya con algunas canas, quien ha acaparado titulares por interponerse entre los manifestantes y la policía. 

Se trata de Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis, que recuerda este momento para laSexta Columna: "Se encontraban esencialmente en una postura pacífica; no habían cometido actos reprobables, ni habían insultado a la policía, ni habían lanzado proyectiles, simplemente estaban allí deambulando, como la gran mayoría de los manifestantes presentes", explica el alcalde, que al ver a la policía cargar y lanzar gas lacrimógeno decide interponerse y pedir a los agentes que se detengan. 

Sin embargo, el alcalde Bagayoko terminó siendo gaseado por la Policía y tuvo que ser atendido. Él es el alcalde más importante del partido de izquierdas Francia Insumisa, que pretende aglutinar el futuro voto de los jóvenes que protestan.

"La generación Z no está de acuerdo con la sociedad que hoy propone Francia y hay que entenderlo. Nosotros consideramos que si nos encargamos tenemos capacidad de resolver este problema", defiende Bagayoko, que apuesta un "Gobierno de ruptura" con Melenchon al frente.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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