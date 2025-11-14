El enterrador de Franco recuerda cómo fue la última comprobación: "No se abrió el féretro. No sabemos si estaba él u otra persona"

Gabino Abánades, el hombre que dirigió el equipo que enterró a Franco en el Valle de los Caídos, recuerda en este vídeo cómo fue el enterramiento del dictador y la última comprobación que realizó el notario mayor del Reino.

El 23 de noviembre de 1975, Gabino Abánades esperaba bajo la gran cruz del Valle de Los Caídos a la comitiva que trasladaba los restos de Franco.

Gabino fue director de los servicios funerarios de Madrid durante casi dos décadas, pero la historia lo recordará como el hombre que, junto a su equipo, enterró a Franco.

"Elegí los más antiguos y lógicamente que tuvieron una misma altura para que el féretro fuera siempre horizontal", explica a laSexta Columna en el vídeo sobre estas líneas.

En ese momento, el notario mayor del Reino hace una última comprobación. Sin embargo, Abánades apunta que "ahí no se abrió el féretro para nada, no sabemos si estaba Franco o había otra persona", apunta.

A los pies de la sepultura, Gabino presencia cómo su equipo de enterradores inicia el descenso. "Fueron dos minutos lo que se tardaron", explica Gabino, que asegura que las únicas indicaciones que recibieron fue que "se haga el entierro con la máxima prudencia posible y muy lento".

En medio de ese silencio sepulcral, se colocó una losa de 1.500 kilos, tan pesada que España tardará más de cuatro décadas en volverla a levantar para trasladar al dictador a un lugar lejos de homenajes.

