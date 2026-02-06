Así justifica Sílvia Orriols que Cataluña es una colonia del Estado español: "Tenemos pocas competencias, siempre limitadas"

La diputada catalana está estancada en el 11 de septiembre de 1714, momento en el que Barcelona cayó en manos de los borbones.

Cada 11 de septiembre, Cataluña celebra su fiesta nacional, recordando el 11 de septiembre de 1714 cuando Barcelona cayó en manos de los borbones. Sílvia Orriols no ha dudado en aludir a la historia de Cataluña para justificar su discurso.

Como expone Xavier Rius, "está estancada cuando el 11 de septiembre Cataluña perdió sus leyes y sus fueros". Y lo hace, por ejemplo, utilizando la bandera de Sant Jordi, el emblema de Cataluña durante la Edad Media.

La diputada, además, juró su cargo como alcaldesa de Ripoll aludiendo a las constituciones catalanas que regían la comunidad autónoma ese 11 de septiembre de 1714. Xavier Torrens indica que Orriols no habla de crear un estado catalán sino "de restituirlo y, por tanto, refundarlo nuevamente en tierras catalanes, pero ahora en el siglo XXI".

Orriols considera que Cataluña lleva 300 años ocupada por el Estado español. La diputada justifica esta afirmación señalando que Cataluña tiene muy pocas competencias propias y estas están siempre limitadas.

"Cada vez que exigimos conseguir más, pues se nos deniega esta licencia. Y, evidentemente, estamos saqueados fiscalmente por el Estado español", afirma. Para ella, esto convierte a Cataluña en una colonia del Estado español, al igual que existieron en el Sudamérica

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.