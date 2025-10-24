De los 'rugidos' de Milei a la realidad: bajó la inflación, pero "cada vez más, las personas no llegan a fin de mes"

laSexta Columna visita Bueno Aires dos años después de la llegada de Milei a la presidencia de Argentina y en este vídeo presencia las protestas por los recortes y cómo las promesas electorales del 'león' se quedaron en meros 'rugidos'.

Para llegar al poder, Javier Milei 'rugía' promesas electorales milagrosas, como "dolarizar la economía". Sin embargo, después de coger el bastón de mando, su 'rugido' se ha apagado. "La dolarización demanda tiempo", se justificaba el presidente argentino.

El otro 'gran rugido' del León Milei iba dirigido a lo que denomina casta política, a la que pretendía quitar sus supuestos privilegios.

Dos años después de llegar Milei al poder, laSexta Columna viaja a Buenos Aires. Allí las protestas por los recortes son constantes y, aunque muchos los sufren, también se disculpan: "Eran necesarios", comenta una panadera en el vídeo sobre estas líneas.

El centro de Buenos Aires está tomado. El gobierno de Javier Milei ha desplegado más de 2.000 antidisturbios armados con gas pimienta frente a jubilados que protestan contra los recortes. "Las políticas de Milei han sido muy agresivas hacia sectores vulnerables, pero también hacia la clase media Argentina", señala Melany Barragán, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València.

Menos inflación, pero no se llega a fin de mes

Durante su primer año y medio de Mandato, Milei consiguió controlar una inflación que estaba disparada. Por eso, muchos argentinos siguen defendiendo al presidente. A pesar de ello, Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, señala que "cada vez más, un mayor número de personas no puede llegar a fin de mes".

El programa pregunta en varios comercios del centro de Buenos Aires, porque aunque los precios están controlados, con la clase trabajadora asfixiada el consumo ha bajado.

A pocos días de unas elecciones decisivas, a Milei le cuesta defender su gestión. El 80% no llega a fin de mes, pero él sostiene que "con el modelo castrochavista nos habríamos ido a una hiperinflación". "¿Medidas concretas? Muy pocas", comenta Melany, que de hecho explica que la agencia anticorrupción "ha quedado prácticamente relegada" mientras "el presidente está rodeado de casos de corrupción, empezando por el de su hermana".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Milei: una motosierra gripada' en atresplayer.