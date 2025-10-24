El Garrahan, el hospital pediátrico que demuestra hasta dónde llega la motosierra de Milei: "Los chicos con cáncer son un problema para él"

laSexta Columna acompaña en este vídeo a madres, familiares y sanitarios que recorren Buenos Aires para defender al Garrahan, un hospital pediátrico especialmente golpeado por los recortes en sanidad de Milei.

laSexta Columna recorre Buenos Aires en una caravana en defensa de la sanidad argentina con constantes muestras de apoyo, policías incluidos.

Entre los carteles de la protesta, destaca un nombre: el Garrahan, un hospital pediátrico público que sufre los recortes de Milei. El origen de la batalla del Garrahan está en los datos de un informe que denuncia una caída del 52% en el presupuesto para el Ministerio de Salud.

Un recorte que los trabajadores del hospital infantil Garrahan notan, y mucho, en el sueldo. Por semanas de 70 horas de trabajo, profesionales sanitarios cobran menos de 800 euros al mes. El Gobierno lo justifica diciendo que entre los médicos hay mucho funcionario que no hace nada y que en el Garrahan "hay dos administrativos por cada médico".

Los manifestantes dicen que en realidad estas cifras son falsas, porque incluyen como administrativos a técnicos sanitarios que asisten a médicos. Como Carlos Bonomo, un radiólogo que, en el vídeo sobre estas líneas, afirma que "hemos pasado muchas reducciones de salario, pero tan cruel como esta, nunca".

Los niños enfermos, un "gasto" para Milei

Los ajustes de Milei van más allá de los salarios. Lo cuentan las madres de los pacientes más pequeños de Argentina, como Dante, que tiene leucemia linfoblástica aguda, o Maite, una niña prematura de 36 semanas con microcefalia que sufre epilepsia y un retraso en el desarrollo.

laSexta Columna acompaña a las madres de estos pequeños junto con otros familiares hasta la puerta de la residencia oficial donde vive el presidente. Milei, blindado con un buen despliegue policial, nunca les ha recibido.

Estas madres denuncian el vaciamiento del hospital, especialmente en la medicación oncológica: "Si no tiene el tratamiento como corresponde, mi hija se muere. Y hay muchos chicos a los que les está faltando el tratamiento y se pueden llegar a morir", afirma una madre.

Este verano la mayoría de los políticos argentinos votaron a favor de una ley para inyectar dinero en los hospitales infantiles como el Garrahan, pero Milei usó sus poderes presidenciales para vetar esa ayuda a los niños porque considera que es "aumentar el gasto de forma negligente".

"La mirada del presidente para mí es eliminar a los más indefensos, porque son un gasto para él. Los chicos con cáncer, los chicos con problemas que necesitan un tratamiento que es muy caro, son un problema para él", sostiene la mamá de Dante.

