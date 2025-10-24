Sebastián Lacunza cuenta cómo destapó los pagos de un investigado por narcotráfico al candidato de Milei: "Cambió sus vidas y la mía"

Sebastián Lacunza analiza en este vídeo el escándalo que involucra al candidato de Milei para Buenos Aires, José Luis Espert, que tuvo que dimitir por no poder explicar los 200.000 dólares que le pagó un empresario investigado por narcotráfico.

Las promesas contra la corrupción con las que Javier Milei llegó al poder se han roto en Onalaska, un tranquilo pueblo de Texas de menos de tres mil habitantes donde, sin embargo, hay registrados 1.042 aviones.

Tanto despliegue aeronaútico tiene que ver, según investiga la justicia, con una red de venta de aviones utilizada por el narcotráfico, en la que estaría involucrado Fred Machado, al que José Luis Espert, el candidato de Milei para las elecciones de este domingo en Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, daba las gracias por un vuelo.

El candidato ultraliberal Espert había intentado presidir el país con el apoyo de Milei en reducidos mítines y en spots publicitarios en los que bromeaban con meter en la cárcel el ataúd del fallecido expresidente Néstor Kirchner. De hecho, Milei le llamaba "el profesor".

laSexta Columna habla sobre este caso con Sebastián Lacunza, periodista en Buenos Aires que hace unos años recibió información sobre la relación entre el hombre de confianza de Milei y un millonario perseguido en Texas por narcotráfico. Empezó a investigar hasta que, hace solo un mes, descubrió un dato clave.

"Me dicen que hay un registro, una línea que decía: 'uno de febrero del 2020 José Luis Espert, 200.000 dólares'", explica en el vídeo sobre estas líneas el periodista, que admite que afirma que tras publicarlo "cambió la vida de Espert, la de Machado y la mía".

Una dimisión "muy costosa" para Milei

En ese momento los medios empiezan a pedir explicaciones, pero Javier Milei respalda a Espert y asegura que todo son "chismes de peluquería" que su propio candidato se niega a explicar.

Solo cuando el Bank of America confirma la transferencia, Espert acaba por caer. Se rompe en una radio amiga y ese mismo día, dimite. A partir de ahí, que le pregunten por Espert incomoda de más al presidente.

"Lo puso en un podio, en un altar, le dio la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es quizás la que más le interese al propio Javier Milei, le dio mucho lugar y ahora soltarlo era muy costoso", indica Lacunza.

