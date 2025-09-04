Milei intenta tapar el caso de corrupción que implica a su hermana y amenaza a la izquierda: "Es una batalla contra delincuentes"

El contexto En las últimas semanas se han sucedido varias protestas y altercados en actos electorales de La Libertad Avanza tras descubrirse que Karina Milei, hermana del presidente, estaría implicada en un caso de cobro de mordidas.

El presidente argentino, Javier Milei, enfrenta una crisis judicial y social tras revelarse un escándalo de corrupción que involucra a su hermana Karina, acusada de recibir sobornos por adjudicaciones públicas. Este escándalo se desató al publicarse audios que evidencian el reparto de comisiones. Milei cerró su campaña electoral en medio de protestas y disturbios, responsabilizando sin pruebas a la oposición peronista por la violencia. Aunque acusa a la justicia de perseguir a su familia, las pruebas del caso han sido difundidas ampliamente. Las encuestas sugieren que su partido, La Libertad Avanza, podría sufrir en las elecciones debido a este escándalo y a otro previo relacionado con la criptomoneda 'Libra'.

Acorralado judicial y socialmente. Así se encuentra el presidente argentino, Javier Milei, tras destaparse en plena campaña electoral el escándalo de corrupción en el que está envuelta su hermana Karina por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas que salió a la luz al publicarse unos audios que probarían el reparto de esas comisiones.

El líder ultraderechista ha cerrado la campaña de las elecciones legislativas de este domingo entre grandes protestas y disturbios. Una crispación que se plasmó este miércoles en el lanzamiento de adoquines contra los dirigentes del partido ultra La Libertad Avanza.

"Me tiraron un adoquín, podrían haber matado a cualquiera", denunció Milei este miércoles en su mitin de cierre de campaña. Una violencia de la que culpa, sin ninguna prueba, a la oposición peronista.

"¡La batalla contra el kirchnerismo es una batalla contra unos delincuentes y chorros!", aseguró el dirigente ultra. Unas palabras paradójicas, puesto que quien está siendo investigada por corrupción es Karina Milei, la hermana del presidente. No obstante, él sostiene que las investigaciones judiciales son una mera persecución por el hecho de ser parte de su familia: "Y además se metieron con mi hermana".

Un caso con un gran impacto electoral

Milei sigue empeñado en tapar un caso cuyas pruebas han sido vistas y escuchadas por todos los argentinos. De hecho, maniobró para que la Justicia paralizara la publicación de esos audios, pero no contaba con que la prensa uruguaya difundiría más grabaciones.

Tras esta cadena de escándalos y violencia en la que está envuelto Javier Milei, es probable que, como muestran las encuestas, La Libertad Avanza termine pagando en las urnas este domingo el segundo gran caso de corrupción del Gobierno tras la estafa de la criptomoneda 'Libra'.