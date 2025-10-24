¿Qué quiere EEUU de Argentina? Los motivos detrás del crédito de 20.000 millones de dólares que ha dado Trump a Milei

laSexta Columna ahonda en este vídeo sobre los motivos detrás del crédito de 20.000 millones de dólares de EEUU a la Argentina de Milei, así como las críticas al presidente argentino por su servilismo con Trump.

Mientras vende nacionalismo argentino, Javier Milei ha viajado en las últimas semanas a EEUU para pedir un rescate que en su tierra le ha costado ciertas burlas. El motivo, un acto en el que Trump le alaba, pero donde el 'león' argentino solo abre la boca para dar las gracias.

En otra reunión, además de repetir discurso, Milei escucha atentamente las palabras de Trump: [[LINK:INTERNO|||Article|||68eead0acd39b0e43cf91751|||le van a ayudar con un crédito de 20.000 millones de dólares]], pero solo a él si gana las elecciones de este domingo. "Si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos", afirmaba el presidente norteamericano.

Según apunta el periodista Jorge Rial en el vídeo sobre estas líneas, en Argentina "ahora mismo somos un país intervenido".

¿Qué saca EEUU de Argentina?

De momento, el magnate de la Inteligencia Artificial, Sam Altman ha anunciado un mega centro de datos en la Patagonia argentina, con una inversión de 25.000 millones de dólares.

Melany Barragán, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València, opina que tras esto puede haber intereses en "economías extractivistas, en el acceso a recursos naturales, en favorecer la inversión de Estados Unidos en sectores que pueden ser estratégicos para ellos".

Sin embargo, la respuesta la tiene el secretario del Tesoro estadounidense, al que Milei eleva a los cielos. Scott Bessent confiesa que hay ciertos intereses de trasfondo, como echar a China de Latinoamérica.

En este sentido, Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, apunta que "China se ha convertido en el principal socio de la mayor parte de los países de América del Sur".

Ayudar a un presidente como Milei le está costando a la Administración Trump una presión creciente por la intervención en Argentina. Por eso, el presidente de EEUU parece que ya no alaba tanto lo bien que lo está haciendo Milei: "Se están muriendo", ha llegado a afirmar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Milei: una motosierra gripada' en atresplayer.