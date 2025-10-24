"Lo último del tarro es meterle la mano a un discapacitado": así destapó Jorge Rial el caso de corrupción de la hermana de Milei

laSexta Columna conversa con Jorge Rial, el periodista que destapó el escándalo de mordidas con fondos destinados a personas con discapacidad que involucra a Karina Milei. Asegura que, por ello, ha sido acosado por el Gobierno.

Jorge Rial es una de las mayores estrellas de la televisión argentina. Lleva décadas presentando y en su programa 'Argenzuela', que ven millones de espectadores, han sacado a la luz una trama de corrupción con los fondos destinados a personas discapacitadas. Un caso que implica directamente a la secretaria de Presidencia de Milei, su hermana Karina, a la que el propio presidente llama "el jefe".

Rial explica en el vídeo sobre estas líneas que cuando empezó a investigar este caso se enteró que la Agencia de Discapacidad "era la tercera caja más importante del país". "Esa plata ya estaba estipulado un 5% de mordida, pero con la llegada de este Gobierno se agregó un 3% más para Karina", afirma.

"Lo último del fondo del tarro es meterle la mano a un discapacitado, la verdad que es un espanto eso", comenta el periodista.

Junto a su equipo, Rial destapó la trama cuando le llegan unos audios del propio director de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, otro hombre de confianza de Milei, dejando al descubierto la mordida: hasta 800.000 dólares al mes que irían al bolsillo de Karina Milei.

"Un viernes por la noche se planteó meterme preso"

Por orden del Gobierno, Jorge Rial tuvo que declarar en los juzgados por desvelar la trama, donde se negó a revelar su fuente. Sin embargo, según Rial, el acoso del Gobierno de Milei no se quedó ahí.

El periodista asegura que frente a su casa se estacionó un 'falcon', "un auto que tiene que ver con la dictadura militar, era el que usaban los militares para hacer desaparecer gente". "Fue indudablemente una manera de meterme miedo", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Milei: una motosierra gripada' en atresplayer.