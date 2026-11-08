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Los que nunca se quejaban

La bandera de 'One Piece', el símbolo de las protestas de la generación Z: "Creen que van a vivir siempre en crisis y están muy molestos"

Desde Nepal hasta Francia o Estados Unidos, la bandera de 'One Piece', una serie donde piratas luchan contra gobiernos tiranos y opresores, ondea en las protestas de la generación Z, a la que siempre se le había acusado de pura apatía.

Desde Nepal hasta Francia o Estados Unidos, la bandera de 'One Piece', una serie donde piratas luchan contra gobiernos tiranos y opresores, ondea en las protestas de la generación Z, a la que siempre se le había acusado de pura apatía.

La generación Z, acusada de ser pura apatía, en realidad se empezó a levantar hace un par de años en lugares como Nepal, Perú o la India, donde se ve repetirse una bandera: la del manga 'One Piece'.

Un símbolo de una serie donde los piratas protagonistas luchan contra gobiernos tiranos y opresores y que ahora en [[LINK:INTERNO|||Article|||6aee0c04d803c500077a1d8b|||laSexta Columna graba también en las protestas de Francia]].

Un referente internacional de las protestas de una generación que se extienden desde Serbia a Estados Unidos. Todo un planeta marcado por las manifestaciones lideradas por aquellos jóvenes acusados de no quejarse nunca.

"Hay una generación que ha vivido siempre en crisis y que cree que va a vivir siempre en crisis y esa generación está muy molesta", apunta el periodista Claudi Pérez.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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