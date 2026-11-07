Jean-Luc Melenchon, el anticapitalista francés que aspira a aglutinar el voto de los jóvenes que protestan: "El libre mercado es el caos"

A seis meses de las elecciones presidenciales, Jean-Luc Melenchon, veterano anticapitalista, es segundo en las encuestas tras Le Pen. Ahora, pretende atraer el voto juvenil de manifestantes como Alexis, que protestan en las calles por el aumento del gasto en defensa mientras se infrafinancian los servicios públicos.

En la carrera para ser presidente de Francia, Jean-Luc Melenchon es, según las encuestas, segundo detrás de la ultraderechista Marine Le Pen. Veterano anticapitalista, lidera el partido de izquierdas Francia Insumisa, que pretende aglutinar el futuro voto de los jóvenes que protestan.

Su mensaje de que "el libre mercado es el caos" conecta con el argumento de manifestantes como Alexis Durey: no hay dinero para ellos, porque se aumenta el gasto en defensa en un contexto en el que Europa se refuerza contra la Rusia de Putin y Francia tiene la deuda disparada.

En el corazón de la movilización, Alexis apunta que "el Estado pone todo su dinero para fabricar misiles, armas de guerra para matar a miles de personas y al mismo tiempo no hay ni un euro para la educación".

Todo ello a seis meses de unas elecciones presidenciales en las que, según el periodista Claudi Pérez, "nadie va a aprobarle a Macron 57.000 millones de recortes" en una "situación fiscal desastrosa, un 6% de déficit y un 120% de deuda".

¿Justifican la violencia?

Tanto a Melenchon, como al alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se les ha acusado de justificar la violencia en las calles. El regidor, incluso, ha llegado a decir que "la violencia puede ser legítima", aunque "es mejor evitarla".

Bagayoko se explica en laSexta Columna y asegura que "es un error" que está incitando a ella: "La gran mayoría de los que están ahí son pacíficos. Es una minoría los que causan la violencia", afirma.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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