La 'Revolución de los flamencos', o el estallido de los albaneses ante el "oscuro" macrorresort de los Trump en Albania

Mientras en Estados Unidos la oposición a las políticas de Trump ya gana elecciones, en Albania también se rebelan contra el Gobierno por el proyectos turístico del yerno del presidente norteamericano.

Durante la campaña de las elecciones de medio mandato, Donald Trump atacaba al candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, por ser musulmán. Le llamaba "yihadista" y "terrorista".

Ahora, el candidato ya no es candidato y le ha mandado un mensaje al presidente de Estados Unidos: "Si tienes problema con mi nombre, a partir de enero me puedes llamar senador".

Abdul El-Sayed se ha convertido en el primer senador musulmán de Estados Unidos y también ha hecho campaña contra el genocidio de Israel. Su victoria se basa también en un fuerte rechazo a las políticas de Donald Trump, un rechazo que hace unos meses también explotó en un pequeño país mediterráneo, Albania, en la llamada 'Revolución de los flamencos'.

Unas protestas que toman su nombre del animal que peligraba en uno de sus paraísos naturales por el abuso de la familia Trump, que iba a construir allí un macroresort con el beneplácito del Gobierno albanés.

Un proyecto turístico del yerno de Trump, según el periodista Claudi Pérez, "muy oscuro, con financiación muy oscura, con unos lazos con el poder político muy oscuros también", que provocó la ira de los albaneses. "Esto fue lo que terminó de causar esta impresión de que el propio país estaba en venta para que vinieran ricos extranjeros a hacerse con él y sacó a la gente a la calle", apunta Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano en Política Exterior y Democracia.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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