Paredes llenas de agua, ratas y una app "clasista y racista": las pésimas condiciones de la educación francesa que han llevado al estallido social

Más profesores y mayor inversión en educación. Las reivindicaciones que ya se oían en las protestas de estudiantes franceses en 1998 vuelven en 2026. Lo que entonces se intentó arreglar, ahora está más roto que nunca.

Algunas cosas que demandaban los estudiantes franceses en las actuales protestas ya se escuchaban décadas atrás, cuando los estudiantes franceses se manifestaban justo después de que su país organizara y ganara el Mundial de fútbol de 1998.

"Lo que queremos es que haya más profesores, para no estar tan amontonados en clase", "el presupuesto es lo más importante", reivindicaban hace casi treinta años.

Aquella movilización, que acabó teniendo éxito, explotó, igual que hoy, en Saint Denis, símbolo también de aquellas protestas y ciudad donde Alexis, uno de los líderes de las protestas, ha tenido que volver a rebelarse.

Porque lo que un día se intentó arreglar, ahora literalmente se ha roto más que nunca. Alexis explica que "las paredes tienen agua dentro de las clases, hay ratas, los edificios son demasiado viejos y hay una falta de profesores muy importante", explica.

Jorge Tamames, investigador en el Real Instituto Elcano en Política Exterior y Democracia, apunta que en Francia "existe desde hace tiempo la sensación de que la educación no está bien cuidada, de que hay un déficit de inversión, de que hay muchas carencias educativas y este ha sido el momento en que ha explotado".

El periodista Claudi Pérez señala que hay economistas que cifran los recortes de Macron en un 20 por ciento. También está 'Parcoursup', una aplicación a través de la que los jóvenes realizan su solicitud de ingreso en la universidad y que, según Alexis, es "clasista y racista".

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