Francia vive una nueva jornada de protestas con enfrentamientos desde París a Marsella: el país se blinda ante el tercer sábado de altercados

Protesta en París contra el coste de la vida y la subida de los precios del combustible.

Los detalles Algunos manifestantes han arrojado cócteles molotov dirigidos directamente contra la Policía o han lanzado fuegos artificiales que han explotado y provocado incendios.

Francia enfrenta una nueva jornada de protestas con miles de personas manifestándose por tercer fin de semana consecutivo contra el alto coste de vida, deterioro de servicios públicos y violencia policial. Las movilizaciones, que abarcan varias ciudades, han generado enfrentamientos en París, Toulouse, Burdeos, Marsella y Grenoble. Un amplio dispositivo de seguridad con cerca de 70.000 policías ha sido desplegado para evitar disturbios como los del 17 de octubre. Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, en ciudades como Lyon y Toulouse se han usado gases lacrimógenos. Se contabilizan 320.000 manifestantes y 27 detenciones. Las protestas coinciden con Halloween, aumentando la preocupación por el uso de disfraces para ocultar identidades, lo que ha llevado a restricciones nocturnas en ciudades como París y Marsella.

Francia vuelve a vivir una jornada de tensión en las calles. Miles de personas han salido a manifestarse este sábado por tercer fin de semana consecutivo contra el elevado coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la violencia policial. Las movilizaciones, que se extienden por distintas ciudades del país, han dejado enfrentamientos y momentos de tensión en París, Toulouse, Burdeos, Marsella y Grenoble, entre otras localidades.

Las protestas han obligado a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de seguridad para evitar que se repitan los disturbios y saqueos registrados el pasado 17 de octubre, cuando los altercados sorprendieron a las fuerzas de seguridad y dejaron importantes daños en comercios, edificios públicos y negocios. En esta ocasión, cerca de 70.000 policías y efectivos de seguridad permanecen movilizados en todo el país.

Aunque la mayoría de las convocatorias han transcurrido de forma pacífica, la tensión ha ido aumentando en algunos puntos. En Lyon y Toulouse, la Policía ha llegado a utilizar gases lacrimógenos, mientras que tqambién se han registrado incidentes al término de las marchas en Marsella y París. Algunos han arrojado cócteles molotov dirigidos directamente contra los agentes de Policía o han lanzado fuegos artificiales que han explotado y provocado incendios.

Las autoridades contabilizan 320.000 manifestantes y 27 detenciones

Según los datos del Ministerio del Interior, la participación en las movilizaciones es inferior a la de los sábados anteriores. Las autoridades han contabilizado 320.000 manifestantes en todo el país, frente a los 410.000 de la semana pasada y los 550.000 del 17 de octubre, cuando estallaron los disturbios. Además, hasta las 14:00 horas de este sábado se habían practicado 27 detenciones, frente a las 217 registradas durante el fin de semana anterior.

El descontento reúne a estudiantes, sindicatos y participantes del movimiento de los 'chalecos amarillos'. Todos ellos comparten sus críticas al encarecimiento de la vida, los precios del combustible y la inflación, además de denunciar la falta de recursos en la educación pública, la saturación de las aulas y la situación de los servicios públicos.

Protesta en París contra el coste de la vida y la subida de los precios del combustible.

La jornada coincide, además, con las celebraciones de Halloween, algo que ha elevado la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de que algunos alborotadores aprovechen los disfraces y las máscaras para ocultar su identidad. El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha advertido de que la legislación permite prohibir el uso de máscaras cuando existe una amenaza para el orden público.

Por este motivo, varias ciudades han establecido restricciones nocturnas. En París, la Prefectura de Policía ha decretado limitaciones entre las 23:00 y las 6:00 horas en los alrededores de la plaza de la República y de Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes. También se han establecido medidas que afectan a los menores no acompañados en ciudades como Burdeos, Marsella y Le Mans.

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