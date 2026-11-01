Mujeres rapadas y obligadas a barrer las calles, hermanos huérfanos separados: la cruel represión de los golpistas a las familias de los fusilados

El abuelo de Pascuala y Antonia fue fusilado en Bodonal poco después de estallar el golpe de Estado. Su familia, como las de muchos otros, sufrió la represión, la ignominia y la deshumanización. Ahora lo cuentan en laSexta Columna.

Cuando Franco llegó al poder, premió a sus amigos y reprimió a los que habían luchado por una España más justa, como el abuelo de Pascuala y Antonia en Bodonal, Badajoz.

"Tenemos constatadas más de noventa personas que fueron víctimas de la represión del terror caliente, del fusilamiento a través de la aplicación del bando de guerra en los primeros meses de la sublevación", explica el historiador Ricardo Moreno.

Francisco Javier Tardío, coordinador de Memoria Histórica en la Asociación Cultural La Corujá, señala que "hubo familias que quedaron con cuatro hermanos huérfanos sin padre ni madre y que fueron diseminados por distintas partes de España".

También se señaló cruelmente a mujeres "mediante la ignominia de raparlas, ponerles un lacito rojo, aplicarles aceite de ricino y pasearlas por las calles del pueblo obligándolas a limpiar", recuerda Tardío.

Esa fue, también, la historia de la abuela de Antonia y Pascuala. Se había quedado viuda con un niño de cuatro años y un bebé de seis meses. "Las pasearon por el pueblo, las recortaron el pelo, las ponían a barrer las calles, como una forma de deshumanización", comenta Antonia.

Fueron las víctimas de un golpe de Estado que, según el plan del general Emilio Mola, iba a salvar la patria. Lo que realmente ocurrió fue una guerra que dejó más de medio millón de muertos.

Para los sublevados, apunta Fernando del Rey, catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Complutense, el golpe fue "como una epopeya" y "nunca se avergonzarán de lo que hicieron. Nunca pondrán en cuestión que ellos traicionaron la legalidad vigente, que ellos traicionaron su juramento debido. Esa mitología de verlo como una epopeya ha pesado mucho en este país, pero técnicamente el golpe fue un desastre".

"Yo creo que hay que saber las dos partes de la historia. Las luces y las sombras de los dos, aunque nos duela. Eso es la verdadera historia", reflexionan Pascuala y Antonia.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna '1936. Los papeles secretos del golpe' en atresplayer.

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