Sofía Rodríguez Bernís, sobre la relación entre Lorca y Rafael Rodríguez Rapún: "Era tanto amorosa como de amistad"

El poeta se habría inspirado en el actor para escribir 'Sonetos del amor oscuro'. Además, también le dedicó un poemario 'Primeras Canciones' con una ilustración que, como señala la sobrina de Rodríguez Rapún, "tiene un significado fácil de leer".

En otoño de 1983, un libro encuadernado en rojo llegaba a 250 personas que habían sido elegidas por un remitente anónimo. Esta publicación era una primera edición de 'Sonetos del amor oscuro', unos textos inéditos de Federico García Lorca.

Ian Gibson fue uno de los elegidos. El escritor indica que alguien encontró esos sonetos, que nunca habían sido publicados, y decidió publicarlos clandestinamente. Eran composiciones "que la familia se había negado a publicar" ya que parecían hablar sobre "el amor homosexual".

Los poemas, finalmente, fueron publicados en el periódico 'ABC', pero recortando el título a 'Sonetos de amor'. En el interior, había artículos en los que no se mencionaba, para nada, la homosexualidad "cuando va de eso", indica Gibson, "esto fue tremendo". El escritor considera que fueron algunos de los familiares del poeta que intentaron esconder la homosexualidad del autor.

"Su hermano Francisco era catedrático en Estados Unidos y publicó un libro que se llamaba 'Federico y su mundo' en el año 1980", indica Gibson. En el mismo, no se hacía ninguna alusión a su homosexualidad. "Es bochornoso", indica el escritor, "me río un poco porque parece una torpeza y una tontería, pero demuestra la seriedad del asunto, que no se podía decir, no se podía ser gay".

Oficialmente, el poeta no dedicaba a nadie 'Sonetos del amor oscuro', pero sí que se sabe que tuvo alguna inspiración: su compañero en La Barraca, Rafael Rodríguez Rapún. A él ya le había dedicado su poemario 'Primeras Canciones' con una sugerente ilustración en la que, como señala Sofía Rodríguez Bernís, sobrina del actor, se pueden ver "dos máscaras, una sobra la otra y hace coincidir los labios".

"Esto tiene un significado fácil de leer", añade. Margarita Rodríguez Bernís, sobrina de Rodríguez Rapún, indica que parece que sí que hubo una relación entre ellos, "tanto amorosa como de amistad". Pocos años antes de su asesinato, las publicaciones afines a la ultraderecha hacían juegos homófobos con su nombre como, por ejemplo, llamarlo "Federico García Loca". Horas después de su fusilamiento, alguien que había participado en su detención presumió de haber pegado "dos tiros al poeta en el culo, por maricón".

"Esa afirmación la hace el 17 de agosto del 36 un sujeto que se llama Juan Luis Trescastro", explica el periodista Víctor Fernández, "era un borracho, era un enfermo y era un fascista". "Para él matar a Lorca, disparar a Lorca era una cosa fascinante, hasta el punto de que, por los bares de Granada va presumiendo de su hazaña", concluye.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Lorca, el poeta que venció' en atresplayer.

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