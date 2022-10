Tras el discurso de Miguel de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en el que se enfrentó con el general franquista José Millán Astray, el intelectual salió de allí con semblante preocupado. Fue destituido como rector y la policía franquista empezó a vigilar todos sus pasos, así que decidió recluirse en su casa.

"Él temía que lo mataran", explica su nieto Miguel a laSexta Columna, mientras Manuel Menchón, autor de 'La doble muerte de Unamuno', señala que en hasta cinco cartas mencionaba que "van a venir a matarme a mi casa". La Nochevieja de 1936, el intelectual recibió la visita de un falangista, Bartolomé Aragón, y mientras conversaban a solas, Unamuno murió.

En el vídeo sobre estas líneas, el nieto del pensador señala que su familia "pensó que había sido una muerte natural", si bien apunta que "lo enterraron enseguida, no hubo autopsia ni nada, fue todo un poco raro". Su familia no le pudo velar como habría querido, pues, explica, unos falangistas "se presentaron en casa, se apoderaron del féretro porque sí y no se pudo hacer nada".

De simpatizar con el golpe a enfrentarse con el franquismo

En este vídeo, laSexta Columna conversa con Miguel de Unamuno, que comparte nombre con su abuelo y explica cómo el célebre intelectual apoyó al bando sublevado al inicio del golpe de Estado y cómo su enfrentamiento con Millán Atray le hizo caer en desgracia.