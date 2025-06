Alfonso Pérez Medina, sobre las grandes constructoras en casos de corrupción: "Ir a por ellas no es bueno para la economía"

En su investigación de la trama de corrupción liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, la UCO señala a empresas como Acciona, igual que hace 30 años, en el caso Roldán, señalaban a otras como Huarte.

En aquel momento, los máximos dirigentes de la constructora dimitieron tras ser procesados por cohecho. Sin embargo, Alfonso Pérez Medina apunta que el problema de estas condenas es que "muchas veces afectan al directivo que ha realizado el amaño, y al final se le aparta del cargo, se le despide, y parece que con eso se ha solucionado el problema, pero el problema es sistémico".

David Cabo, director de Fundación Civio, señala que en la actual ley de contratos ya existen prohibiciones de contratar a empresas condenadas por corrupción, si bien en la práctica "conseguir que se ejecuten es muy complicado y no pasa".

Alfonso explica que la principal dificultad radica en "demostrar que un pago se relaciona directamente con una adjudicación", pues no es un simple 'tú me das esta obra y yo te doy este maletín': "Lo explicó muy bien Luis Bárcenas en el juicio de la Caja B. Dijo que de lo que se trataba es de 'engrasar la maquinaria', de que hubiera una relación fluida entre unos y otros para que 'tú me tratas bien y yo mañana me acuerdo de ti'".

Prácticas corruptas que llevan años repitiéndose con los mismos gigantes que parecen demasiado grandes para caer. En este sentido, el responsable de Tribunales de laSexta afirma que se trata de empresas que "dan mucho trabajo a muchas personas" y "generan crecimiento económico". Por ello, apunta que "ir a por ellas no es bueno para la economía" y por eso "es el propio sistema el que tolera un poquito de corrupción".

Algo que, según Esteban Urreiztieta, podría cambiar en este caso, pues aquí hay "algo que no teníamos en otros casos de corrupción": "Un material probatorio absolutamente devastador".