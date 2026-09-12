Lahcen Haddad, exministro marroquí: "Calificar a Marruecos de dictadura es una simplificación"

Marruecos se define como una monarquía constitucional, democrática y parlamentaria. A pesar de ello, Mohamed VI, su rey, nombra ministros clave, como los de Interior, Exteriores o Asuntos Religiosos.

El actual rey de Marruecos es Mohamed VI. Este ascendía al trono en 1999, tras el fallecimiento de su padre, el rey Hasán II. Y su llegada al trono, además, le hizo heredar una fortuna que ha seguido creciendo.

David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', expone que para entender por qué Mohamed VI es una de las grandes fortunas de África hay que tener en cuentan un instrumento: el holding Al Mada.

"Lo creó a partir de la fusión de diferentes grupos empresariales y controla los sectores estratégicos de la economía de Marruecos", explica Gómez, "desde la banca a sectores como los seguros, el turismo o el sector de la construcción".

Mohamed VI también fue educado para mandar. José Bautista, periodista de investigación de la fundación 'porCausa', indica que el monarca "llegó con una imagen de rey aperturista", pero esta imagen duró poco tiempo.

Por ejemplo, puso su nombre a las fragatas más grandes, los puentes más modernos o los teatros más lujosos. Además, fue el primero en recibir la vacuna del COVID en su país y siempre debe ser la primera autoridad que aparece si ocurre algo importante.

Aunque Marruecos se define como una monarquía constitucional, democrática y parlamentaria, Mohamed VI nombra ministros clave, como los de Interior, Exteriores o Asuntos Religiosos. Y si alguien se opone a él o lo critica, puede sufrir consecuencias.

Lahcen Haddad, exministro marroquí, presidente Comisión Mixta Marruecos-UE, indica que Marruecos "no es una dictadura, es una monarquía constitucional". "No somos una democracia perfecta y debemos seguir mejorando", reflexiona, "pero calificarnos de dictadura es una simplificación".

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