Una teoría desarrollada durante los años de la independencia: ¿qué es la doctrina política de 'El Gran Marruecos'?

Marruecos quiere anexionar Ceuta y Melilla a su territorio. Una de las cuestiones que gira en torno a esta idea es saber cuál es el origen de esta pretensión.

Una de las primeras dudas que ha planteado la entrada masiva de migrantes, ocurrida a finales de julio, es por qué querría Marruecos adueñarse de Ceuta y Melilla. David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', indica que esto podría responderse a través de la teoría de 'El Gran Marruecos'.

Esta doctrina política se desarrolló durante los años de la independencia y señala que Marruecos "debía recuperar aquellos territorios que dinastías marroquíes anteriores habían controlado antes de la fragmentación colonial provocada por Francia y España".

Pero ¿qué abarca ese gran Marruecos? Gómez indica que estaría compuesto por "el Sáhara Occidental, Mauritania, Ceuta, Melilla, esas plazas de soberanía que tiene España en el norte de África, además de Mauritania, parte de Mali y también del suroeste de Argelia, una cantidad de territorio bastante extensa".

Gómez expone que los monarcas marroquíes han recurrido a esa doctrina para legitimarse. Así, como expone el analista, Hassan II "es el rey que afianzó el estado moderno de Marruecos y el de la marcha verde", mientras que Mohamed VI "va a pasar a la historia como el rey que consiguió que el conflicto del Sáhara Occidental se decantara a favor de Marruecos a ojos de la comunidad internacional".

"La idea es que Hassan III, el hijo de Mohamed VI, sea el rey que consiga que Ceuta y Melilla sean parte de Marruecos", añade Gómez, "y lo que está haciendo Mohamed VI es preparar el terreno poco a poco".

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