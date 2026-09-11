José Bautista señala que la crisis migratoria "ha mostrado que Marruecos es un país rico lleno de gente que padece miseria"

A finales de julio, miles de migrantes cruzaban de manera ilegal la frontera de España con Marruecos vía Ceuta. Una entrada masiva que ha dañado la diputación del país vecino.

En la última crisis migratoria los policías marroquíes parecían muy pasivos. Lahcen Haddad, exministro marroquí, presidente Comisión Mixta Marruecos-UE, habla de una pérdida temporal del control. "Perder el control no significa organizar una operación", afirma.

"El informe tampoco identifica una orden ni autor", indica el exministro, "un servicio no puede siempre prever la dimensión exacta de una gran movilización sobre las redes sociales".

José Bautista, periodista de investigación de la fundación 'porCausa', señala que, desde los servicios de inteligencia marroquíes y españoles, tienen claro que el plan "se diseñó en Rabat". "Lo diseñan específicamente dos personas, un consejero real muy importante, Fouad Ali Aljima, y el director jefe de los servicios de inteligencia interiores y de la Policía Nacional, Abdelatif Khamushi", añade.

"Él estaba tanto de lo que iba a pasar", afirma, "pero al igual que sus propios servicios de inteligencia no tenían intención de generar una crisis de esta magnitud". El periodista considera que esta crisis "ha dañado mucho la reputación de Marruecos le ha mostrado al mundo que Marruecos es un país rico que está lleno de gente que padece miseria".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido