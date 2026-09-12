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"Españolidad"

Manuel R. Torres, sobre Ceuta y Melilla: "Su pertenencia a la monarquía hispánica es, incluso, previa a la unión del Reino de Navarra"

Aunque hay vestigios árabes medievales, en Ceuta es posible encontrar esculturas, construcciones y escudos anteriores al reino de Marruecos actual.

Aunque hay vestigios árabes medievales, en Ceuta es posible encontrar esculturas, construcciones y escudos anteriores al reino de Marruecos actual.

La ONU lleva años señalando que Ceuta y Melilla no son ciudades ocupadas. Aunque hay vestigios de edificaciones árabes medievales, Ceuta está llena de escudos, esculturas y construcciones españolas muy anteriores al reino de Marruecos actual.

"Debido a que ambas ciudades están situadas en el norte de África y tienen continuidad con su territorio", como señala Manuel R. Torres, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, Marruecos considera que "es lógico que eso forma parte de su territorio, cuando no lo es, nunca lo ha sido".

"De hecho", añade, "la pertenencia de Ceuta y Melilla a la monarquía hispánica es, incluso, previa a la unión del Reino de Navarra". El catedrático expone que esa "españolidad" no es algo reciente "ni es parte de una lógica colonial".

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