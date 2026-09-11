El supuesto amorío de José María Aznar con Rachida Dati: el bulo que surgió tras la operación en el islote Perejil

En 2002 Marruecos sorprendía situando a sus gendarmes en este islote a ocho kilómetros de Ceuta. España no dudaba en responder, deteniendo a los soldados marroquíes, algo que en el país vecino se vio como una humillación.

El mayor conflicto diplomático entre España y Marruecos, en democracia, tiene como origen un islote situado a tan solo ocho kilómetros de Ceuta. En 2002, doce guardias marroquíes se plantaron en Perejil con un par de tiendas de campaña y una bandera.

Inicialmente, el Gobierno de Marruecos afirmaba que ellos no sabían nada. Manuel R. Torres, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide señala que este islote "estaba fijado en una serie de acuerdos de reparto y de soberanía y Marruecos, realmente, lo que hacía situando allí a gendarmes de su propio país es alterar por la fuerza de ese estatus quo, simplemente para testear cómo iba a reaccionar el Gobierno español”.

Ignacio Cembrero, por su parte, indica que el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos "acabó diciendo que bueno, que se habían instalado ahí porque aquello era un refugio de narcotraficantes y que era en definitiva una operación de mantenimiento del orden y de lucha contra el narcotráfico". Para el periodista esta explicación "no era creíble".

El ejército español llegaba al islote seis días después. Detuvieron y encapucharon a los soldados marroquíes y, además, colocaron una bandera española. David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', expone que, por primera vez, "España lanzó el mensaje de que un ataque contra la integridad territorial española tendría una respuesta militar y eso sí que es un cambio de paradigma en comparación a otros incidentes anteriores".

Las consecuencias de la crisis de Perejil

Lo ocurrido no supuso un cambio estructural en las relaciones entre España y Marruecos, pero, como expone Torres, "mucha de la hostilidad que se ha acumulado en Marruecos durante estos años bebe de Perejil porque no deja de ser una cierta humillación para una decisión del Palacio Real de Marruecos que salió muy mal".

Esta operación de José María Aznar no sentó muy bien a Mohamed VI y años después, cuando ya no era presidente, se le buscó un amorío. Según un medio afín a la monarquía marroquí la ministra francesa Rachida Dati estaba embarazada de Aznar.

El periodista Cembrero expone que ese bulo fue "puesto en circulación por los servicios secretos marroquíes a través de Ahmed Chalai, que es teóricamente un empresario de prensa". Este, como expone Cembrero, "es, sobre todo, un estrecho colaborador de la Agencia de Inteligencia Exterior Marroquí".

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