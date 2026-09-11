Lahcen Haddad, exministro marroquí: "Hay que distinguir entre una reivindicación histórica y una amenaza militar"

El presidente Comisión Mixta Marruecos-UE señala que la teoría de 'El Gran Marruecos' "no existe en la política oficial de Marruecos". A pesar de ello, no esconde el interés de su país en Ceuta y Melilla.

laSexta Columna viaja hasta Rabat para entrevistar a Lahcen Haddad, exministro marroquí, presidente Comisión Mixta Marruecos-UE, para profundizar en torno a 'El Gran Marruecos'.

Este, con una sonrisa, señala que ese proyecto "no existe en la política oficial de Marruecos". "Marruecos ni reclama Canarias ni Mauritania", añade, "mezclar deliberadamente todos esos territorios es pura propaganda".

Pero, al ser preguntado por Ceuta y Melilla, sí que reconoce que su país lo reivindica, aunque sin usar la fuerza. "Hay que distinguir entre una reivindicación histórica y una amenaza militar", afirma.

Su país "nunca ha planteado resolver esta cuestión mediante la fuerza, no habla de guerra ni de invasión". Haddad indica que en España se ha hablado de chantaje, guerra híbrida e, incluso, guerra santa. "Fantasear es libre, pero la realidad es otra", afirma, "Marruecos defiende el diálogo y la diplomacia, una diferencia territorial no convierte en enemigos a dos países, vecinos y socios".

Manuel R. Torres, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, considera que el objetivo final, algo que en su opinión no se oculta, es la "anexión de ambas ciudades". "Lo cual al final no hay que verlo como la consecuencia de una anexión militar", concluye, ya que, en su opinión, Marruecos "piensa que lo puede conseguir por otras vías menos costosas y con más probabilidades de que resulte exitosa".

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