David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', destaca el "paralelismo evidente" en la crisis migratoria de Ceuta y la marcha verde

En 1975, 300.000 civiles fueron movilizados por el gobierno de Marruecos para ocupar el Sahara Occidental. Esto provocó que España abandonara ese territorio.

Ceuta se ha convertido en uno de los principales temas de debate después de que miles de marroquíes cruzaran la frontera de su país con la ciudad autónoma a finales de julio. Marruecos señala que ellos no han tenido ninguna responsabilidad, pero, para entender el porqué de esta entrada masiva, quizá sea necesario viajar al pasado.

En 1975 se produjo la marcha verde en la que Marruecos movilizó a más de 300.000 civiles para ocupar el Sahara Occidental. En ese momento, España tuvo que abandonar ese territorio.

David Gómez, analista en 'El Orden Mundial' indica que la actual crisis migratoria en Ceuta y la marcha verde "tienen un paralelismo evidente". Gómez indica que esa instrumentalización de la migración busca "obtener concesiones del estado español". El analista indica que también hay similitudes en cuanto a su objetivo, ya que, en ambos casos, "son las reclamaciones territoriales que tiene Marruecos".

"Al final el Estado se escuda detrás de la población para buscar sus objetivos y no le importa poner al peligro a esa propia población que puede ser objeto de fatalidad", señala Manuel R. Torres, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide. "Es un coste que parece que Marruecos está dispuesto a asumir porque el objetivo está mucho más allá la vida de esas personas", reflexiona.

Ignacio Cembrero, periodista especialista en el Magreb, indica que Marruecos, con ambos hechos, "intenta demostrar sin disparar un tiro que puede conquistar o adueñarse de un territorio y para ello no utiliza el ejército, utiliza lo que los militares suelen llamar la guerra híbrida, es decir, fundamentalmente los civiles. Eso tiene algo que ver efectivamente con lo que pasó con la marcha verde en 1975".

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