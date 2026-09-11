Ana Miranda denuncia haber recibido amenazas por el 'Moroccogate': "Después de esta entrevista yo sé que las redes arderán"

La eurodiputada del BNG fue señalada en el parlamento de Marruecos como una de las principales instigadoras de todas las políticas que hay contra Marruecos en el Parlamento Europeo.

Los enfados de Marruecos no solo han afectado a José María Aznar, al que inventaron un amorío con con Rachida Dati. La eurodiputada Ana Miranda también ha sufrido uno de los enfados del país vecino por denunciar las prácticas del reino en el Parlamento Europeo.

Miranda cuenta en laSexta Columna que ha sufrido "presiones y ataques". En el Parlamento marroquí, como expone, "se dedicó una sesión en la que se me cita expresamente, junto al exeurodiputado Miguel Urban, diciendo que somos los principales instigadores de todas las políticas que hay contra Marruecos en el Parlamento Europeo".

Lahcen Haddad, exministro marroquí, presidente Comisión Mixta Marruecos-UE, señala que no se nombró a la eurodiputada con el objetivo de amenazarla o intimidarla. "Ana Miranda es un representante político, hace acusaciones públicas contra Marruecos", añade, "un parlamentario tiene derecho a responder a esas acusaciones, eso forma parte del debate político".

Las acusaciones de la eurodiputada del BNG partían de un escándalo de corrupción que estalló hace solo cuatro años: el 'Catargate'. Varios eurodiputados fueron acusados de haber recibido dinero de países como Marruecos para influir en Europa.

"Ese famoso caso del 'Catargate', en realidad, es 'Moroccogate'", apunta David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', "porque toda la red de sobornos, de influencias en políticos del Parlamento Europeo estaba construida por los servicios de inteligencia marroquíes". El periodista expone que, después, Catar se aprovechó también de ello.

La eurodiputada lamenta que la investigación por el 'Moroccogate' no llegó a nada, al igual que tampoco han llegado a nada sus denuncias por las amenazas sufridas. "A mí me han amenazado de muerte, lo he puesto en conocimiento del Parlamento", explica, "ellos no tienen ninguna piedad con quienes consideran enemigos de Marruecos y después de esta entrevista yo sé que las redes arderán". "No les tengo miedo, eso es algo seguro, no les tengo ningún miedo", concluye.

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