Así fue la construcción de la presa franquista de Ribadelago: mano de obra muy barata y materiales de baja calidad

El dictador no atendió a las protestas de los vecinos de la zona y siguió adelante con este proyecto que fue inaugurado en 1956 con la presencia del propio Caudillo para ponerla en marcha.

En 1953, en Ribadelago, Francisco Franco decidió construir una presa como parte de un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en la zona de Zamora. El dictador no hizo caso a las protestas de los vecinos y en 1956, después de tres años, la presa se levantó con prisas y recurriendo a mano de obra muy barata.

En 1956 el Caudillo inauguraba la central hidroeléctrica del salto de Moncabrils y, además, como se destacaba en el NO-DO, el noticiero propagandístico del régimen, fue el propio dictador el que puso en marcha el dispositivo.

Fernando Hernández Sánchez explica que la presa de Vega de Tera fue inaugurada antes de tiempo. "Incluso cuando se estaban empezando a denunciar la aparición de fisuras en una estructura que estaba construida con materiales de muy pobre calidad", añade.

Para su construcción no se usó hormigón, sino una mampostería con la intención de terminarla "cuanto antes y así poder suministrar electricidad a la zona". "Los resultados fueron catastróficos", concluye.

