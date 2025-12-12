La indignación de los compradores ante la gran subida de los alimentos: "Antes con 50 euros llenabas la nevera"

laSexta Columna pregunta en la calle a los ciudadanos cómo está afectando la subida del precio de los alimentos a sus compras. Todos coinciden en algo, y es que con 50 euros ya no da "ni para llenar la mitad del carro".

El aceite, los huevos, la fruta, la leche, la carne, las verduras o las frutas. Todos han experimentado una gran subida. El café, por ejemplo, ha doblado su precio, y el chocolate está disparado.

laSexta Columna sale a la calle para preguntar a los ciudadanos cómo les está afectando este aumento del precio. Todos comparten la opinión de que comer se ha puesto por las nubes.

"Veo los callos y están carísimos", dice una de las personas que se encuentran comprando en un mercado. Una situación que también viven quienes quieren comprar carne. "La carne que valía antes entre 12 y 13 euros ahora cuesta 15", destaca una mujer.

Por otro lado, otra de ellas se queja de que antes con 50 euros una persona podía hacer la compra. Sin embargo, ahora con ese dinero "no da". "Antes con 50 euros llenabas la nevera", aseguran, algo que en estos momentos no es posible. "Con ese dinero tienes que comprar muy poquito, y si te alcanza".

De esta forma, parece que varias de ellas coinciden en que ahora con ese dinero te dejas el carro de la compra "a menos de la mitad".

Lo cierto es que la cesta de la compra ha subido casi un 40%. Los personas que descubren este dato no pueden evitar mostrar su sorpresa e indignación al conocerlo. "¡Madre mía! Es horrible esto, no sé dónde vamos a llegar", destacan.

