Aznar reivindica "la postura de firmeza" de su Gobierno ante el "chantaje" de ETA con Miguel Ángel Blanco: "No encontró contestación"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno, en declaraciones a Europa Press, ha recordado el "vil asesinato" del concejal del PP en Ermua del que se cumplen 29 años y que él vivió siendo el líder del Ejecutivo nacional.

Este domingo se conmemoran 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA. José María Aznar, expresidente del Gobierno, ha recordado la "firmeza" de su Ejecutivo ante el "chantaje" del grupo terrorista. Blanco, concejal del PP en Ermua, fue secuestrado el 10 de julio de 1997 y asesinado dos días después tras exigir ETA el acercamiento de sus presos. Aznar ha subrayado que la postura firme del Gobierno no encontró contestación y que el asesinato de Blanco provocó una reacción inédita en España. Además, ha destacado que ETA buscó vengar la liberación de Ortega Lara con este acto. La respuesta de la sociedad marcó un hito en la lucha antiterrorista.

Este domingo se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, una fecha en la que José María Aznar ha defendido la "la postura de firmeza" de su Gobierno ante el "chantaje" del grupo terrorista que terminó en el "vil asesinato" del concejal del PP en Ermua

El expresidente del Gobierno ha hablado con Europa Press con motivo del 29 aniversario del suceso. Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de ETA, que exigieron, para su liberación, el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista. Fue tiroteado dos días después en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa) y murió horas después, el 13 de julio.

Y Aznar ha asegurado que ETA "usó la vida" del concejal "como moneda de cambio para chantajear" a su Ejecutivo y al conjunto de la sociedad y ha reivindicado la "firmeza" con la que se actuó sin acceder a las exigencias de la banda terrorista: "La postura de firmeza del Gobierno no encontró contestación".

Además, el expresidente del Gobierno ha afirmado que "el reconocimiento a todas las víctimas" del terrorismo "no atenúa la singularidad de Miguel Ángel". "Su vil asesinato suscitó en toda España una reacción inédita", ha enfatizado el expresidente.

El exjefe del Ejecutivo considera que "ETA buscó vengar con esa muerte la liberación" del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien fue secuestrado el 17 de enero de 1996 en el garaje de su casa en Burgos cuando volvía de su trabajo en el centro penitenciario de Logroño y pasó 532 días de cautiverio, hasta que el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizó en un zulo en el municipio vasco de Mondragón: "ETA acusó el golpe y reaccionó extremando su crueldad habitual. No vaciló en usar la vida de Miguel Ángel como moneda de cambio para chantajear al Gobierno y al conjunto de la sociedad".

"La reacción de su familia, del pueblo de Ermua, de toda España, señaló un hito para que la lucha antiterrorista discurriera por nuevos cauces", ha añadido el 'popular'.

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