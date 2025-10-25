Hernán Verdún, abandonó Argentina por el kirchnerismo y ahora defiende a Milei: "Hacía falta un Gobierno que ordene las cuentas"

laSexta Columna descubre la historia de Hernán Verdún, un argentino que decidió emigrar con su familia a España ante la creciente inseguridad, según él, provocada por el kirchnerismo, y que ve en Milei la posibilidad de un Gobierno del cambio.

La vuelta del kirchnerismo al poder en Argentina en 2019 fue lo que hizo que Hernán Verdún y su familia se propusieran abandonar Argentina e instalarse en España, dejando atrás toda una vida, un "muy buen trabajo" y una "buena posición".

"Uno se sentía como que Argentina un poco te expulsa con la situación que uno vive", comenta Hernán, que asegura que en su país él y su familia se sentían inseguros.

De hecho, vivían en una urbanización cerrada por miedo a sufrir algún episodio de violencia: "Cuando salir de casa es un problema y no saber si uno vuelve en las mismas condiciones, es donde uno empieza a plantearse muchas cosas", apunta en el vídeo sobre estas líneas.

Lo que más recuerda su hija Camila de su vida en Argentina "era escuchar las noticias todos los días de que pasaba algo peor cada vez", asegura.

Camila llegó hace tres años con Hernán a Valencia. En su canal de youtube explica junto a su padre el cambio que supone vivir en España. "Es la tranquilidad de que mi familia se maneje sin problemas sin estar pensando que pude pasar algo", apunta Hernán.

Este argentino tiene hoy su propia empresa en Valencia donde ayuda a argentinos que emigran a España a llegar con un alojamiento que él ya ha buscado para ellos. Cree que aquí es más fácil tener un negocio y que los impuestos que paga revierten en los ciudadanos.

Tanto Hernán como Camila aseguran que no volverán a vivir en Argentina, pero ven a Milei como una posibilidad de cambio: "Argentina necesitaba un Gobierno que cambie y que ordene las cuentas", opina Hernán, que lo considera una "consecuencia lógica" del kirchnerismo, según él "lo peor que le pasó a la Argentina" por "los niveles de corrupción altísimos".

