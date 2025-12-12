La almendra, una de las principales razones del gran aumento del precio del turrón: "Habrá subido un 40% aproximadamente"

laSexta Columna habla con Primitivo Rovira, un turronero de Xixona que explica que antes el kilo de almendra marcona podía llegar a costar unos seis euros. Sin embargo, este año "puede valer 13 euros".

La Navidad ya está aquí, y con ella uno de sus productos estrella: el turrón. Sin embargo, este año su vuelta se ve empañada por algo ya común en todos los alimentos, como es la subida de su precio.

"En estos cinco años ha subido todo, sobre todo los ingredientes, la materia prima. También, obviamente, el transporte ha subido mucho, el gas, la electricidad, la luz...", destaca Primitivo Rovira, turronero en Xixona. De esta forma, confiesa que el coste se ha podido incrementar "el 100%, prácticamente".

laSexta Columna ha viajado a Xixona, donde Primitivo cuenta cómo está el sector. Él es la sexta generación de una familia que lleva desde 1850 dando forma a este manjar navideño.

"Seguimos haciendo todo el turrón como nuestros antepasados, como se ha hecho toda la vida. Usamos maquinaria centenaria", destaca.

Aquí atienden a sus clientes sin prisas, intentando que sufran lo mínimo una subida que de media ha alcanzado un 15% en el sector.

"Este año nosotros hemos subido un 3%, que es muy poquito respecto al año pasado. Como el chocolate subió mucho el año pasado, ya lo tuvimos que encarecer bastante", aclara.

Gran parte de la culpa de que paguemos más por el turrón está en la base de su materia prima: la almendra. Este es un producto que sufre mucho los vaivenes de la emergencia climática.

"La almendra habrá subido un 40% aproximadamente. Antes sí que es verdad que, de repente, un año que había habido mala cosecha subía mucho la almendra, pero el año siguiente igual bajaba. Ahora, desde hace ya un tiempo, se está manteniendo y ya bajar es raro, la verdad", reconoce Primitivo.

De esta forma, detalla que antes el kilo de almendra marcona igual podía costar seis euros. Sin embargo, este año "puede valer 13 euros".

Además, si algo se ha disparado en este tiempo es el cacao. Las sequías extremas de los principales productores también las sufre Primitivo en su fábrica. "El chocolate este año ha mantenido el precio, pero el año pasado, en 2024, subió una barbaridad", detalla.

En concreto, explica que mientras que en 2023 estaba comprando el kilo de cobertura de chocolate a cinco euros, el año pasado igual costaba "15 euros el kilo".

