El café, la bebida que más se ha encarecido: en solo cuatro años ha subido su precio en el supermercado un 136%

El café es la segunda bebida más consumida del mundo. Un producto sobre el que hay una gran especulación que se traduce en subidas del precio en los mercados de futuros de más de un 200% en los últimos cinco años.

Hace poco más de dos décadas teníamos que buscar los precios en pizarras donde no cabía un dato más . Cambiar las pesetas por el recién aterrizado euro era todo un reto . Un café con churros costaba, al cambio, 1,20 euros y un desayuno completo con tostadas: 4,08 euros.

Ahora, la situación es bien distinta. "Estoy tomando un capuchino con leche de avena y una galleta también de avena. En total, me salió por unos 10 euros", confiesa una mujer al ser preguntada por laSexta Columna en una zona céntrica de Madrid.

Aquí, donde antes había cafeterías de barra metálica ahora hay locales de diseño. El café se ha convertido en la segunda bebida más consumida del mundo y la que más se ha encarecido.

En solo cuatro años, el precio del café en los supermercados ha subido un 136% . Crece por una cuestión de moda, pero también por querer desayunar más fuerte y sano, cueste lo que cueste.

Alrededor del café hay también especulación financiera, porque los brokers juegan con el desayuno que te todavía no te has tomado. En concreto, pagan hoy por un café que todavía no existe, se trata del mercado de futuros.

"Este mercado de futuros consiste en que algunos compran el producto a futuro", señala Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

Compran un producto que ni tan siquiera existe en el mundo, no se ha producido, para abril de 2026 como una manera de asegurarse un precio que les beneficia.

"El mercado de futuros en teoría sí que tienen esa labor de suavizar los precios e eliminar incertidumbre. Ahora, si la gente empieza a especular con los mercados de futuros, ahí sí que hay un riesgo de que esos precios se disparen artificialmente", explica el economista Miguel Sebastián.

Esa especulación con los granos de café se traduce en subidas del precio en los mercados de futuros de más de un 200% en los últimos cinco años.

"Hay dinámicas especulativas en los mercados financieros, sobre el precio del café, que tienen que ver también con el hecho de que las empresas que controlan la comercialización mundial del grano ocupan una cuota de mercado enorme", destaca Adrià Rodríguez.

De esta forma, añade que "estamos hablando de cuatro empresas que controlan alrededor del 90% de la comercialización del grano en todo el mundo". Las dinámicas especulativas en los mercados financieros y el control de la cadena alimentaria por un grupo muy reducido de empresas, lo que hace es "empujar los precios hacia arriba".

