Así es el Sistema Maven, una herramienta de Inteligencia Artificial clave en la guerra de EEUU e Israel contra Irán

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un elemento más de la guerra en Irán gracias a esta herramienta que es capaz de identificar objetivos rápidamente.

Mientras que Bin Laden, por ejemplo, lanzaba mensajes de venganza desde cuevas lejanas, los líderes iraníes conceden entrevistas en las mayores cadenas de televisión del país agresor, retratando al presidente ante sus votantes, señalando sus errores como, por ejemplo, no haber previsto que Irán podía bloquear el estrecho de Ormuz.

"Irán juega con fuego", expone Jesús Gil, "porque Trump tiene una personalidad ciclotímica, es capaz de apretar el botón y utilizar armas peores". Alba Leiva señala que una de las grandes bazas geopolíticas de Irán es Ormuz. "Al final lanza al mundo la idea de que no puede asegurar unos bienes estratégicos como pueden ser los hidrocarburos", añade la analista de ‘El Orden Mundial’.

Irán no se ha limitado a atacar cargueros repletos de petróleo, más desapercibidos han pasado los ataques a centros de datos, que han sufrido empresas como Amazon en Emiratos Árabes Unidos o Baréin.

Estos centros de datos, como destaca Leiva, "son una infraestructura estratégica clave". "Son el sostén de nuestra economía y, por lo tanto, los hace centros de gran valor geopolítico y estratégico", añade.

El propio jefe de la Operación de EEUU en Irán ya presume en plena campaña militar de recurrir a la Inteligencia Artificial. De hecho, en mitad de la guerra, la empresa tecnológica bélica Palantir publica una charla en la que el ponente marca objetivos como si fuese un juego, hablando de la guerra como un "flujo de trabajo".

En esa charla presentaron el Sistema Maven, una herramienta que, en segundos, analiza millones de datos para que, después, un humano, a golpe de clic, cierre la llamada "cadena de la muerte".

"Las capacidades de la inteligencia artificial en esta guerra en Irán se ha demostrado que es la rapidez a la hora de identificar objetivos", indica Leiva. "Con o sin la IA, los errores de objetivo y masacres completas, como la de la escuela que hemos visto en Minab, en Irán, se dan", señala Alejandro López. El director de 'Descifrando la Guerra' expone que "si se aplica la IA, se supone que es para hacerlos más selectivos, que puede haber esos errores, por supuesto".

Leiva indica que uno de los principales peligros del uso de la IA en la guerra es, a la vez, parte de sus ventajes. "El hecho de que sea tan precisa y que la capacidad de ataque sea muchísimo más rápida y directa eso por supuesto es mucho más dañino y hace las guerras muchísimo más cruentas y hostiles", concluye.

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