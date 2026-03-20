Alba Leiva expone los paralelismos entre la guerra de Vietnam y la de Irán: "No han sabido medir la capacidad del enemigo"

Donald Trump se ha mostrado excesivamente confiado en el resultado del conflicto con Irán. Pero, al igual que ocurrió en la guerra de Vietnam, su enemigo ha opuesto resistencia.

Una de las preguntas que más se repite desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán es cuándo acabará este conflicto. La victoria de la que presumía Donald Trump no se ha hecho realidad y el régimen de los ayatolás sigue resistiendo, lo que recuerda, por ejemplo, que, como se demostró en Vietnam, a veces ser el más fuerte no es suficiente.

Alba Leiva, analista de 'El Orden Mundial', indica que "el mayor paralelismo entre la guerra de Vietnam y el conflicto que vemos actualmente en Irán es no saber medir las capacidades de resistencia del otro, del enemigo". "En Irán, a pesar de todas las diferencias, se subestimó la capacidad de resistencia y la capacidad de hacer daño de Irán", añade.

A finales de 1964, la armada de EEUU sufrió dos ataques sospechosos por parte de las fuerzas norvietnamitas. El presidente, Lyndon B. Johnson, anunció una ofensiva que afrontaba optimista. Pero, seis décadas después, esa ilusión de control se replica de nuevo durante los primeros días de la guerra contra Irán.

Alejandro López, director de 'Descifrando la Guerra', señala que Trump "siempre cree tener el control, declaraba la victoria constantemente sin haber podido demostrar ningún éxito tangible". Para el director de 'Descifrando la Guerra', es la manera que tiene el presidente de EEUU "de salir del conflicto cuando él considere, vendiendo que ya han cumplido".

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