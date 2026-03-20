Jesús Gil explica cómo son los drones 'shahed' iraníes: "Son muy peligrosos"

Estos drones iranís han llegado hasta a la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que el país liderado por Putin ha comprado esta tecnología a Irán.

Con la caída del Sha, en Irán, dejaron de recibir armamento estadounidense. Esto hizo que los ayatolás, aislados, tuvieran que reinventarse y fabricar su propio arsenal militar, convirtiéndose en una potencial mundial en drones.

"Una cosa peculiar es cómo llaman a sus drones, shahed. Shahed significa mártir", cuenta Jesús Gil, subdirector de Relaciones Internaciones en escuela LA_SEI UAM.

Alba Leiva, analista de 'El Orden Mundial' indica que estos drones "son uno de los avances militares más importantes que ha hecho el régimen en los últimos años". Como expone, "son muy aerodinámicos, muy ligeros, sobre todo muy baratos de producir". Una ventaja estratégica que el régimen ha utilizado y de la que se está beneficiando.

Gil indica que estos drones son "muy ligeros". "Tienen partes que están derivadas en partes de madera, no todo es muy metálico". Su vuelo medio puede alcanzar los 180 kilómetros por hora y su autonomía es de hasta 2.500 kilómetros, "con lo cual son muy peligrosos".

Poco después de invadir Ucrania, Rusia empezó a fabricar sus propios drones, idénticos a los shahed iraníes debido a que Rusia compró la tecnología a Irán. Hasta ahora, sólo misiles como los Patriot de EEUU podían interceptar estos pequeños aparatos. Pero cada uno vale hasta cuatro millones de dólares.

"Los drones han tenido un papel protagonista en la respuesta de Irán, lo hemos visto en los ataques a las bases militares, en los países del Golfo", señala Leiva, "nos demuestra que son un elemento clave para las guerras de hoy en día".

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