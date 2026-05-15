Manuel Martorell tiene claro que lo ocurrido en Montejurra "fue una operación llevada a cabo por el gobierno de Arias Navarro"

El historiador tuvo acceso a una documentación que provocó que cambiara su percepción sobre la Transición. Además, también le permitió entender quiénes fueron los responsables de los hechos ocurridos en la montaña navarra.

El responsable del orden público en mayo de 1976 era Manuel Fraga Iribarne, un conocido exministro franquista que se había convertido a demócrata. En ese momento, era ministro de la Gobernación y Montejurra le pilló ocupado. Como cuenta el periodista e historiador Manuel Martorell, Fraga estaba en Venezuela, "como también había coincidido con un viaje al extranjero cuando ocurren los sucesos de Vitoria, no sé si es una casualidad".

Desde Caracas, el ministro calificó lo sucedido en Montejurra como "una pelea entre hermanos". Carlos Catalán, testigo de los sucesos, es tajante: "Eso es absolutamente falso... Fue una operación minuciosamente planificada por las cloacas del Estado, con conocimiento del ministro del Interior, que era el señor Fraga".

Martorell, expone que "reducir lo que fue un plan gobernativo para acabar con un Partido Carlista en una tontería, en un choque personal entre dos hermanos creo que es una de las mayores vergüenzas, una de las mayores mentiras que se han extendido a lo largo de todos estos cincuenta años en el relato oficial de la Transición".

Los carlistas señaron que lo sucedido habían sido "hechos terroristas" y no dudaron a apuntar, directamente, al Gobierno. Años después, se volvió a cuestionar la manera de actuar del Gobierno cuando un alto cargo de la Guardia Civil, el general Sáenz de Santa María, dejó manuscrita su versión de los hechos en un libro.

Según el general Sáenz de Santa María, "el Gobierno Arias-Fraga tomó en consideración la propuesta de organizar la operación Reconquista". Casi medio siglo después, el Partido Carlista pudo acreditar lo que llevaba sospechando desde hacía años.

José Lázaro Ibáñez, exsecretario del Partido Carlista, expone una documentación que, como explica, llegó hasta ellos a través del hijo del gobernador de la época, José Miguel Ruiz de Gordoa.

Martorell tuvo acceso a esa documentación y, después de leerla, cambió su posición con respecto a la transición. "Después de leer con detenimiento esa documentación, no tengo la menor duda de que lo que ocurrió en Montejurra en 1976 fue una operación llevada a cabo por el gobierno de Arias Navarro en su conjunto", declara el historiador.

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